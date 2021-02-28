Ступак и Непряева стали четвёртыми в финале командного спринта ЧМ в Оберстдорфе
На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) состоялся финал женского командного спринта свободным стилем. Победу в гонке одержала сборная Швеции. Второй стала национальная команда Швейцарии, третьей — Словении.
Сборная России до последнего боролась за медали, но в итоге заняла четвёртое место. За российскую команду выступали Юлия Ступак и Наталья Непряева.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Женщины. Командный спринт, свободный стиль. Финал
1. Мая Дальквист/Йонна Сундлинг (Швеция) — 16.27,94
2. Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 0,95
3. Эва Уревц/Анамария Лампич (Словения) — +3,46
4. Юлия Ступак/Наталья Непряева (Россия) — +3,95
5. Рози Бреннен/Сэйди Мёубет-Бьорнсен (США) — + 5,83
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