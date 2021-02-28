Ступак и Непряева стали четвёртыми в финале командного спринта ЧМ в Оберстдорфе

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) состоялся финал женского командного спринта свободным стилем. Победу в гонке одержала сборная Швеции. Второй стала национальная команда Швейцарии, третьей — Словении.



Сборная России до последнего боролась за медали, но в итоге заняла четвёртое место. За российскую команду выступали Юлия Ступак и Наталья Непряева.



Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Женщины. Командный спринт, свободный стиль. Финал

1. Мая Дальквист/Йонна Сундлинг (Швеция) — 16.27,94

2. Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 0,95

3. Эва Уревц/Анамария Лампич (Словения) — +3,46

4. Юлия Ступак/Наталья Непряева (Россия) — +3,95

5. Рози Бреннен/Сэйди Мёубет-Бьорнсен (США) — + 5,83