Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ступак и Непряева стали четвёртыми в финале командного спринта ЧМ в Оберстдорфе

Ступак и Непряева стали четвёртыми в финале командного спринта ЧМ в Оберстдорфе
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) состоялся финал женского командного спринта свободным стилем. Победу в гонке одержала сборная Швеции. Второй стала национальная команда Швейцарии, третьей — Словении.

Сборная России до последнего боролась за медали, но в итоге заняла четвёртое место. За российскую команду выступали Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Женщины. Командный спринт, свободный стиль. Финал

1. Мая Дальквист/Йонна Сундлинг (Швеция) — 16.27,94
2. Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 0,95
3. Эва Уревц/Анамария Лампич (Словения) — +3,46
4. Юлия Ступак/Наталья Непряева (Россия) — +3,95
5. Рози Бреннен/Сэйди Мёубет-Бьорнсен (США) — + 5,83

Лыжные виды спорта. ЧМ-2021. Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт 6 x 1.2 км. Свободный стиль. Финал
28 февраля 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Швеция
16:27.94
2
Швейцария
+0.95
3
Словения
+3.46
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021