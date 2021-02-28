Ступак — о 4-м месте в командном спринте: внутри пустота, бешенство. Меня нескоро отпустит

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала выступление в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли четвёртое место.

«Внутри пустота, бешенство. У меня просто нет слов. Потому что знаю, что можно и нужно бороться, а получается, в очередной раз четвёртое место. Это вообще не то, на что я рассчитывала. Эти результаты — не то, к чему я шла, к чему готовилась. Знаю, что спустя пару часов отойду. Может, станет чуть полегче. Но, если честно, ещё не забыла четвёртое место Зеефельда. Поэтому не думаю, что меня скоро отпустит.



Выжимала максимум. Самочувствие было тяжёлое, очень тяжёлое. Всем спасибо за поддержку. Знаю, что очень много народу в нас верило. Но будем болеть за наших парней. Хорошо людям, кто-то радуется…



Конечно, Арсений смотрит. Ему не всё равно, им не всё равно. Они ждут от меня результатов. Они тратят личное время, посвящают себя моей семье. Когда я беру медаль, они говорят, что всё это не зря. А получается так, что я их в очередной раз подвожу. И себя в первую очередь», — сказала Ступак в эфире Матч ТВ.