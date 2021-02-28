Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте ЧМ в Оберстдорфе
На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) состоялся мужской командный спринт свободным стилем. Победу в гонке одержала сборная Норвегии, сборная Финляндии заняла второе место. Бронзовая медаль досталась национальной команде России. За российскую команду выступали Глеб Ретивых и Александр Большунов.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал
1. Эрик Вальнес/Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 15.01,74
2. Ристоматти Хакола/Йони Мяки (Финляндия) — отставание 1,68
3. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) — +2,09
На прошлом чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) сборную России в командном спринте представляли также Большунов и Ретивых. Россияне тогда заняли второе место.
Рекомендуем вам
- 28 февраля 2021
-
16:33
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:23
-
16:20
-
16:16
-
16:16
-
16:15
-
16:00
-
15:47
-
15:35
-
15:31
-
15:19
-
15:14
-
15:09
-
15:05
-
14:50
-
14:44
-
14:36
-
14:34
-
14:26
-
14:19
-
14:13
-
13:59
-
13:58
-
13:46
-
13:01
-
12:31
-
12:30
-
12:21
-
10:49
-
10:20
-
10:07
-
08:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам