Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте ЧМ в Оберстдорфе

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) состоялся мужской командный спринт свободным стилем. Победу в гонке одержала сборная Норвегии, сборная Финляндии заняла второе место. Бронзовая медаль досталась национальной команде России. За российскую команду выступали Глеб Ретивых и Александр Большунов.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал

1. Эрик Вальнес/Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 15.01,74

2. Ристоматти Хакола/Йони Мяки (Финляндия) — отставание 1,68

3. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) — +2,09

На прошлом чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) сборную России в командном спринте представляли также Большунов и Ретивых. Россияне тогда заняли второе место.