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Наталья Непряева отказалась общаться с журналистами после упущенной медали на ЧМ

Наталья Непряева отказалась общаться с журналистами после упущенной медали на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российская лыжница Наталья Непряева отказалась общаться с журналистами после упущенной медали в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), сообщает «Р-Спорт».

Наталья Непряева и Юлия Ступак заняли в спринте четвёртое место. Победу в командной спринтерской гонке одержали лыжницы из Швеции. Второе место заняла национальная команда Швейцарии, третье — дуэт из Словении.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Женщины. Командный спринт, свободный стиль. Финал

1. Мая Дальквист/Йонна Сундлинг (Швеция) — 16.27,94
2. Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 0,95
3. Эва Уревц/Анамария Лампич (Словения) — +3,46
4. Юлия Ступак/Наталья Непряева (Россия) — +3,95
5. Рози Бреннен/Сэйди Мёубет-Бьорнсен (США) — + 5,83

Ступак — о 4-м месте в командном спринте: внутри пустота, бешенство. Меня нескоро отпустит
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