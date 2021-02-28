Наталья Непряева отказалась общаться с журналистами после упущенной медали на ЧМ

Российская лыжница Наталья Непряева отказалась общаться с журналистами после упущенной медали в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия), сообщает «Р-Спорт».

Наталья Непряева и Юлия Ступак заняли в спринте четвёртое место. Победу в командной спринтерской гонке одержали лыжницы из Швеции. Второе место заняла национальная команда Швейцарии, третье — дуэт из Словении.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Женщины. Командный спринт, свободный стиль. Финал

1. Мая Дальквист/Йонна Сундлинг (Швеция) — 16.27,94

2. Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 0,95

3. Эва Уревц/Анамария Лампич (Словения) — +3,46

4. Юлия Ступак/Наталья Непряева (Россия) — +3,95

5. Рози Бреннен/Сэйди Мёубет-Бьорнсен (США) — + 5,83