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Турышев: мы расстроены. Большунов сделал сегодня максимум, но Ретивых не потянул

Турышев: мы расстроены. Большунов сделал сегодня максимум, но Ретивых не потянул
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал выступление россиян в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место.

«Эмоции смешанные, мы даже больше расстроены. Всё-таки мы ждали большего от ребят. Саша сделал сегодня максимум, но Глеб не потянул, к сожалению. Расстроены сегодня.

Не стоило ли поменять ребят местами? Сейчас рассуждать бессмысленно. Всегда так бывает: когда один этап не получается, многие начинают задумываться, а не стоило ли этапы поменять местами или вообще кого-то другого поставить. После боя кулаками не машут. Как есть, так есть.

Я обратил внимание, что соперники резко приблизились к Глебу на спуске. Не знаю, почему так получилось. Надо у Глеба спросить. Сегодня по лыжам проблем не было. По сравнению с соперниками, у Саши лыжи летели, у девушек тоже работали хорошо. Либо Глебу так плохо стало на подъёме, что он не смог хорошо растолкаться, либо что-то случилось с лыжами.

Саша сейчас поймал кураж, вчера завоевал первое золото. Теперь он будет рвать и метать на чемпионате мира», — сказал Турышев в эфире Матч ТВ.

Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте ЧМ в Оберстдорфе
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