Сорин: на Ретивых было высокое давление в эти дни. Наверное, психологически не справился

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление россиян в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место.
«Конечно, за Глеба было волнительно. Было достаточно комфортное преимущество в четыре секунды, но сзади всё-таки бежал Клебо. На Глеба было достаточно высокое давление в эти дни. Сейчас, выходя с таким преимуществом, он, наверное, больше психологически не справился. Не думаю, что дело в физическом состоянии. На таком несложном круге это очень большое преимущество, которое он должен был удерживать. Может быть, ещё сказался быстрый второй круг, где Глеб удерживал первую позицию и передавал эстафету Саше первым, чтобы тот сразу атаковал», — сказал Сорин в эфире Матч ТВ.
- 28 февраля 2021
-
16:33
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:23
-
16:20
-
16:16
-
16:16
-
16:15
-
16:00
-
15:47
-
15:35
-
15:31
-
15:19
-
15:14
-
15:09
-
15:05
-
14:50
-
14:44
-
14:36
-
14:34
-
14:26
-
14:19
-
14:13
-
13:59
-
13:58
-
13:46
-
13:01
-
12:31
-
12:30
-
12:21
-
10:49
-
10:20
-
10:07
-
08:00