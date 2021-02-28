Сорин: на Ретивых было высокое давление в эти дни. Наверное, психологически не справился

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление россиян в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место.

«Конечно, за Глеба было волнительно. Было достаточно комфортное преимущество в четыре секунды, но сзади всё-таки бежал Клебо. На Глеба было достаточно высокое давление в эти дни. Сейчас, выходя с таким преимуществом, он, наверное, больше психологически не справился. Не думаю, что дело в физическом состоянии. На таком несложном круге это очень большое преимущество, которое он должен был удерживать. Может быть, ещё сказался быстрый второй круг, где Глеб удерживал первую позицию и передавал эстафету Саше первым, чтобы тот сразу атаковал», — сказал Сорин в эфире Матч ТВ.