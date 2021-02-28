«Шансы были». Крянин — о четвёртом месте сборной России в женском командном спринте на ЧМ

Призёр чемпионата мира главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал выступление Натальи Непряевой и Юлии Ступак в финале женского командного спринта свободным стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Сборная России до последнего боролась за медали, но в итоге заняла четвёртое место.



«Сказались неудачи с травмами. А девочки выбрали правильную тактику, исполнили её на 100 процентов. Единственное — немного не хватило, обидно, но есть над чем работать. Девушки показывают борьбу, им обидно быть четвёртыми. К большой эстафете подойдут с другим настроем, надеемся, будет медаль.



Сегодня шансы были. Непряевой немного не хватило на финише, но, наверное, это из-за того, что она пропустила ряд подготовительных работ перед чемпионатом мира», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемионата» Ариной Лавровой.

Наталья Непряева отказалась общаться с журналистами после упущенной медали на ЧМ