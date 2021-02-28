Турышев: Непряева оказалась не готовой. Уже в полуфинале заметил, что что-то с ней не так

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал выступление россиянок в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Наталья Непряева и Юлия Ступак заняли четвёртое место.

«Наталья, как и Глеб, сегодня оказалась немного не готовой. Честно говоря, уже в полуфинале обратил внимание, что что-то не так с ней. Я думал, что это мне показалось и главное — пройти в финал. Но в финале, к сожалению, не хватило её. Увы, потеряли и второе, и третье место, в итоге заняли только четвёртое.



Юля сейчас в достаточно хорошей форме. Я подошёл к ней, мы перекинулись парой слов. Она очень расстроена, но я ей сказал: „Сейчас готовимся к большой эстафете, надо нам отрабатывать её от и до“, — сказал Турышев в эфире „Матч ТВ“.