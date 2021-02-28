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Ретивых: по такой трассе нелегко бежать. После финиша все по 15–20 минут приходили в себя

Ретивых: по такой трассе нелегко бежать. После финиша все по 15–20 минут приходили в себя
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российский лыжник Глеб Ретивых рассказал о состоянии трассы во время командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Вместе с Александром Большуновым он занял третье место.

«Когда мы бежали полуфинал, трасса вообще была идеальная. Я даже не думал, что за час после полуфинала её так размолотят и она станет такой мягкой, как каша с водой. Всё-таки надеялся, что лыжня сохранится. Когда жёсткая лыжня, ты можешь где-то атаковать — влево, вправо. А здесь постоянно приходится искать места, тонуть в этом снегу. Мы более крупные спортсмены, но всем ребятам было тяжело. Вы просто не видели, что происходило за финишем. Все спортсмены сидели по 15–20 минут, не раздеваясь и приходя в себя. Условия тяжёлые. По такой трассе нелегко бежать», — сказал Ретивых в эфире Матч ТВ.

Большунов: прощаю ли Ретивых? Ну, это спорт, всё бывает
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