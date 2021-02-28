Панжинский: у мужчин всегда хочется золота. Но Большунов у нас один, к сожалению

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал выступление россиян в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место.

«Если бы бронзовой медали девочек мы радовались, то у мужчин всегда хочется золота. Большунов у нас один, к сожалению. Ретивых немного не поддержал того напора, который задал Александр. В оправдание Глеба стоит сказать, что трасса к последнему забегу была мягкой, а он габаритный спортсмен. Была бы трасса пожёстче, шансов удержать преимущество было бы больше. Ретивых преследовал Клебо — спортсмен, который может быстро отыграть и обыграть.



Смог бы Большунов побороться с Устюговым за золото? Спорт не терпит сослагательных наклонений. Если бы Устюгов был в своей лучшей форме, как сейчас Большунов, то, скорее всего, мы бы победили. Сергей в этом сезоне много пропускает. Надеюсь на его следующий сезон. А Большунов уже второй год подряд выдаёт невероятное. Он в своей лучшей форме подошёл к чемпионату мира. После вчерашних 30 км Александр вышел и показал такие скорости, которые даже отдохнувшие спортсмены не могут поддержать», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.