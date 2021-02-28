Вяльбе: самое обидное место — четвёртое. Немного не хватило Непряевой

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление Юлии Ступак и Натальи Непряевой в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Россиянки заняли четвёртое место.

«Самое обидное место — четвёртое. Немного не хватило Наталье. Конечно, предъявлять ей какие-то претензии бессмысленно. Она большая молодец. Реально целый месяц она практически тренировалась с одной палкой, а сейчас всё равно выходит на старт. В то же время чисто по движению порадовала Юля. Мне кажется, они с Маркусом немного промахнулись в подготовке, и сейчас она как раз набирает скоростную форму.

Ну да, без медалей… Я очень хотела, чтобы сегодня девчонки завоевали медали. Всё к этому шло, но пока мы четвёртые. Норвежки ещё дальше? Ну, мы же не соревнуемся только с Норвегией. А то, что сегодня сотворила швейцарка, это, считаю, просто фантастика. Мы за них тоже рады. По-моему, после Колоньи у них это первая медаль на чемпионате мира. Будем ещё работать", — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».