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Морилов: Ретивых провёл хорошую гонку. К нему не может быть никаких вопросов

Морилов: Ретивых провёл хорошую гонку. К нему не может быть никаких вопросов
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Николай Морилов прокомментировал выступление российских лыжников в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Александр Большунов и Глеб Ретивых стали бронзовыми призёрами, а Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли четвёртое место.

«У Непряевой получилась скомканная подготовка из-за травмы. Также это первый год после рождения ребёнка у Ступак. Она подошла в замечательной форме к этой гонке. Девочки очень сильно прогрессировали с начала чемпионата. Шансы на медаль были, совсем немного не хватило. Очень жаль.

Что касается мужской эстафеты, Клебо был очень силён. Два созданных Большуновым отрыва, он ликвидировал. И после этого у Клебо ещё остались силы, чтобы уйти в отрыв от Ретивых. Он смог обыграть Глеба на финишной прямой. Но Ретивых провёл хорошую гонку. К нему не может быть никаких вопросов. Как был готов, так и пробежал. Учитывая готовность Клебо, у нас сегодня не было шансов на финише.

Расстановка по этапам была правильной. Если бы Клебо не успел восстановиться после вчерашней гонки, он вряд ли бы ликвидировал отрыв Большунова. Тактика хорошая и прослеживается с первого эстафетного этапа. Всё было здорово. Если бы Устюгов был в форме, он мог составить компанию Александру. Они бы тоже боролись на высоком уровне. У Большунова есть всё, чтобы порвать на следующих гонках. Главное, чтобы он успевал восстанавливаться», — сказал Морилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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Александр сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Глеб не сумел.
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