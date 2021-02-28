Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Мощный рывок Большунова и невероятный финиш Клебо. Видеообзор командного спринта

Мощный рывок Большунова и невероятный финиш Клебо. Видеообзор командного спринта
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) состоялся мужской командный спринт свободным стилем. Победу в гонке одержала сборная Норвегии, сборная Финляндии заняла второе место. Бронзовая медаль досталась национальной команде России. За российскую команду выступали Глеб Ретивых и Александр Большунов.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор гонки:

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал

1. Эрик Вальнес/Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 15.01,74
2. Ристоматти Хакола/Йони Мяки (Финляндия) — отставание 1,68
3. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) — +2,09

На предыдущем чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) сборную России в командном спринте также представляли Большунов и Ретивых. Россияне тогда заняли второе место.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021