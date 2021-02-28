Норвежские двоеборцы выиграли командный турнир на ЧМ, россияне — десятые
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завершились командные соревнования двоеборцев, состоявшие из прыжков с трамплина и эстафеты. Чемпионами мира стали норвежцы. Серебряные медали завоевали немцы, бронзовые – австрийцы.
Сборная России, за которую выступали Александр Миланин, Самир Мастиев, Вячеслав Барков и Артём Галунин, заняла 10-е место из 12. После прыжков россияне были 11-ми, но в эстафете сумели отыграть одну позицию, опередив команды Украины и Казахстана.
Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Команды. HS-106 + Эстафета 4х5 км
1 (4-е после прыжков). Норвегия – 43.57,7.
2 (2). Германия – отставание 42,7.
3 (1). Австрия – + 49,1…
10 (11). Россия – + 8.27,7.
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