Норвежские двоеборцы выиграли командный турнир на ЧМ, россияне — десятые

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завершились командные соревнования двоеборцев, состоявшие из прыжков с трамплина и эстафеты. Чемпионами мира стали норвежцы. Серебряные медали завоевали немцы, бронзовые – австрийцы.

Сборная России, за которую выступали Александр Миланин, Самир Мастиев, Вячеслав Барков и Артём Галунин, заняла 10-е место из 12. После прыжков россияне были 11-ми, но в эстафете сумели отыграть одну позицию, опередив команды Украины и Казахстана.

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Команды. HS-106 + Эстафета 4х5 км

1 (4-е после прыжков). Норвегия – 43.57,7.

2 (2). Германия – отставание 42,7.

3 (1). Австрия – + 49,1…

10 (11). Россия – + 8.27,7.