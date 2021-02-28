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Ольга Завьялова — о командном спринте: для медалей девчонкам не хватило формы

Ольга Завьялова — о командном спринте: для медалей девчонкам не хватило формы
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова прокомментировала выступление Юлии Ступак и Натальи Непряевой в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Ступак на предпоследнем этапе боролась за медали, даже за золотые, но выступающая после травмы Непряева на финише проиграла соперницам, и россиянки остались за чертой призёров, став четвёртыми.

«Для медалей девчонкам не хватило формы. Тренерам было тяжело решать, потому что у Ступак было не очень хорошое самочувствие. А в итоге она выступила во всей красе. Возможно, другую расстановку этапов надо было делать, но рискнули, поставили так. Всё-таки у Непряевой была травма, подошла не в очень хорошей форме. Шансы на медаль были, но Наталья слишком резво пошла в первый подъём. Думаю, надо было поберечься для финишной части, немножко неправильно распределила силы», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

«Пустота внутри». Россиянки проиграли медаль на последних метрах и плакали на финише
Юлия Ступак выжала из себя всё, но этого было мало, чтобы завоевать награду чемпионата мира. Как жаль девушек!
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