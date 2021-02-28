Завьялова: если бы Большунов финишировал против Клебо, он зарубился бы

Двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова прокомментировала выступление Александра Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Большунов передал эстафету Ретивых на финишный этап с преимуществом в 4 секунды над норвежцами, но Глеб завершил гонку только третьим.

«Если бы Большунов финишировал против Клебо, было бы интересно посмотреть — он зарубился бы. Ретивых не в той форме находится. Если бы не травма Устюгова, ребята были бы ближе. Если бы у Серёги было всё хорошо, могли бы золото взять. Посмотрите, какой отрыв сделал Большунов. Если бы Устюгов шёл свой этап, он бы, как Ретивых, не расклеился. Сергей получше, чем Глеб. Может, потому что тот не в форме. А возможно, потому что каша была на трассе. Большунов будет стараться порвать в оставшихся гонках. Он ещё не насытился. А медали будут. Куда они денутся?» — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.