«Ты лучшая!» Ступак обратилась к Непряевой после командного спринта

Российская лыжница Юлия Ступак подвела итоги выступления в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, где она бежала вместе с Натальей Непряевой. Финишёр Непряева не сумела закрепить успех Ступак, и россиянки остались без медалей.

«Вы просто лучшие! У меня нет слов! Мне пришло столько сообщений… Я прочитала каждое, но ответить всем не могу.

Первая мысль после финиша была: «Опять деревянная? Для чего? Я уже столько осознала после Зеефельда, я работаю над своими ошибками, что не так?» Но, кажется, я поняла, что эта ситуация дана ещё и для того, чтобы увидеть, какой тыл за моей спиной!!! Обычно мои эмоции остаются со мной, но тут я просто не могу не поделиться с вами!

Отдельное спасибо, Наталья Непряева! Ты лучшая! Ты всегда отдашь всю себя ради команды! То, что ты сделала за этот месяц, ещё одно подтверждение того, что человеческие возможности не имеют границ! Всем спасибо, обнимаю каждого из вас», — написала Ступак на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».