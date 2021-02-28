Норвежский комментатор: мы должны радоваться, что у россиян сегодня не бежал Устюгов

Комментаторы норвежского телеканала NRK во время мужского командного спринта на чемпионате мира открыто радовались тому, что за российскую команду бежал Глеб Ретивых, а не Сергей Устюгов, снявшийся с гонки накануне из-за повреждения.
«Мы должны радоваться, что Устюгова сегодня нет с нами», — сказал один из норвежских комментаторов в эфире.
Первым в составе российской команды бежал Александр Большунов, который передал эстафету лидером с несколькими секундами в запасе. Однако Ретивых не смог удержать преимущество и уступил норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо, а также финну Йони Мяки.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал
1. Эрик Вальнес/Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 15.01,74
2. Ристоматти Хакола/Йони Мяки (Финляндия) — отставание 1,68
3. Александр Большунов/Глеб Ретивых (Россия) — +2,09.
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