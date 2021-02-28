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Яухоярви: Мяки расправился с Ретивых, ускориться перед финишной прямой — очень умный шаг

Яухоярви: Мяки расправился с Ретивых, ускориться перед финишной прямой — очень умный шаг
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Олимпийский чемпион финский лыжник Сами Яухоярви поделился мнением об отсутствии Сергея Устюгова в составе российской команды в мужском командном спринте на чемпионате мира. За россиян последний этап бежал Глеб Ретивых, а Устюгов снялся накануне, сославшись на повреждение. Опытный финн также отметил соотечественника Йони Мяки, который сегодня финишировал впереди Ретивых.

«Если Россия сделает аналогичный выбор на смешанную эстафету 4x10 км, это будет только плюс для Финляндии. Сегодня Мяки шёл бок о бок с Ретивых, а потом расправился с соперником. Он ускорился, как только они стали выходить на финишную прямую, и это был очень умный шаг», — приводит слова Яухоярви Yfe.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал

1. Эрик Вальнес/Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 15.01,74
2. Ристоматти Хакола/Йони Мяки (Финляндия) — отставание 1,68
3. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) — +2,09.

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