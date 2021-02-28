Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Кирвесниеми: Мяки рисковал, ведь Ретивых опасен на финальных стадиях гонки

Кирвесниеми: Мяки рисковал, ведь Ретивых опасен на финальных стадиях гонки
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Многократный олимпийский призёр бывший финский лыжник Харри Кирвесниеми прокомментировал итоги мужского командного спринта на чемпионате мира. Финская команда, за которую выступали Ристоматти Хакола и Йони Мяки, заняла второе место, опередив россиян Александра Большунова и Глеба Ретивых. Первыми финишировали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Хёсфлот Клебо.

«Финские парни все свои этапы прошли ровно и умно. Это очень важно, особенно в непростых условиях. Пойти вперёд перед финишной линией — рискованное решение Мяки, если знаешь, как опасен Ретивых на финальных стадиях. С другой стороны, издалека было видно, что Йони идёт намного мощнее, тогда как Ретивых явно закислился. Потрясающая гонка в исполнении Йони», — приводит слова Кирвесниеми Ilta-Sanomat.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал

1. Эрик Вальнес/Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 15.01,74
2. Ристоматти Хакола/Йони Мяки (Финляндия) — отставание 1,68
3. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) — +2,09.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021