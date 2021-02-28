Кирвесниеми: Мяки рисковал, ведь Ретивых опасен на финальных стадиях гонки

Многократный олимпийский призёр бывший финский лыжник Харри Кирвесниеми прокомментировал итоги мужского командного спринта на чемпионате мира. Финская команда, за которую выступали Ристоматти Хакола и Йони Мяки, заняла второе место, опередив россиян Александра Большунова и Глеба Ретивых. Первыми финишировали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Хёсфлот Клебо.
«Финские парни все свои этапы прошли ровно и умно. Это очень важно, особенно в непростых условиях. Пойти вперёд перед финишной линией — рискованное решение Мяки, если знаешь, как опасен Ретивых на финальных стадиях. С другой стороны, издалека было видно, что Йони идёт намного мощнее, тогда как Ретивых явно закислился. Потрясающая гонка в исполнении Йони», — приводит слова Кирвесниеми Ilta-Sanomat.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал
1. Эрик Вальнес/Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 15.01,74
2. Ристоматти Хакола/Йони Мяки (Финляндия) — отставание 1,68
3. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) — +2,09.
- 28 февраля 2021
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