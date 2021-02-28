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Большунов отреагировал на проигрыш финну Мяки в командном спринте

Большунов отреагировал на проигрыш финну Мяки в командном спринте
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Лидер сборной России Александр Большунов заявил, что его самолюбие не задето тем фактом, что финский лыжник Йони Мяки, с которым у него был конфликт на финише эстафеты в Лахти, опередил сборную России в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Большунов в паре с Глебом Ретивых завоевал бронзу в командном спринте. На финишном этапе Ретивых уступил не только норвежцу Йоханнесу Клебо, но и финну Мяки. Александр и Йони бежали на разных этапах.

«Меня это не задевает, с чего это должно меня задевать? Тем более что он обыграл не меня, а Глеба. Пускай радуется, пока это возможно», — приводит слова Большунова ТАСС.

Конфликт между Большуновым и Мяки произошёл во время январского этапа Кубка мира в Лахти. В борьбе за серебро эстафеты Мяки подрезал Большунова, и россиянин отмахнулся палкой, а после финиша въехал в финских лыжников. Тогда результат российской команды аннулировали. А перед чемпионатом мира Большунову назначили испытательный срок на пять гонок. В случае неспортивного поведения, Александр будет отстранен на два следующих старта.

Партнёр оставил Большунова без второго золота на чемпионате мира. Ретивых не сдержал Клебо
Александр сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Глеб не сумел.
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