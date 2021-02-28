Большунов отреагировал на проигрыш финну Мяки в командном спринте

Лидер сборной России Александр Большунов заявил, что его самолюбие не задето тем фактом, что финский лыжник Йони Мяки, с которым у него был конфликт на финише эстафеты в Лахти, опередил сборную России в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Большунов в паре с Глебом Ретивых завоевал бронзу в командном спринте. На финишном этапе Ретивых уступил не только норвежцу Йоханнесу Клебо, но и финну Мяки. Александр и Йони бежали на разных этапах.

«Меня это не задевает, с чего это должно меня задевать? Тем более что он обыграл не меня, а Глеба. Пускай радуется, пока это возможно», — приводит слова Большунова ТАСС.

Конфликт между Большуновым и Мяки произошёл во время январского этапа Кубка мира в Лахти. В борьбе за серебро эстафеты Мяки подрезал Большунова, и россиянин отмахнулся палкой, а после финиша въехал в финских лыжников. Тогда результат российской команды аннулировали. А перед чемпионатом мира Большунову назначили испытательный срок на пять гонок. В случае неспортивного поведения, Александр будет отстранен на два следующих старта.