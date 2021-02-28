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Ретивых: надеюсь, что Большунов выиграет «полтинник» и уедет с этого ЧМ королём лыж

Ретивых: надеюсь, что Большунов выиграет «полтинник» и уедет с этого ЧМ королём лыж
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российский лыжник Глеб Ретивых, завоевавший в паре с Александром Большуновым бронзу командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе, подвёл итоги своего выступления на турнире и поделился ожиданиями от оставшейся программы турнира.

Ретивых не сумел выйти в финал индивидуального спринта, а в командном уходил на заключительный этап на 4 секунды раньше норвежца Йоханнеса Клебо, но не сумел удержать преимущество, уступив на финише ещё и финну Йони Мяки.

«Очень досадно. Когда ты знаешь, что есть шанс, но тут уже ничего не сделать. Гонка прошла и будем довольствоваться тем, что есть. Обидно. И я когда смотрел девушек, переодеваясь… лучше бы не смотрел, потому что за них тоже стало обидно. Блин. Что тут сказать еще? Конечно, я расстроен. Не хотелось бы, чтобы люди судили строго. В последнее время мы избаловали всех медалями на этапах Кубка мира, на «Тур де Ски», местами в общем зачёте КМ. Болельщикам хочется всё больше побед, но нужно быть чуть добрее и не судить спортсменов.

Сюда я приехал уверенным, и в личном спринте не было паники, пролог подтвердил возможность бороться за медали. Но… может быть норвежцы в лучших кондициях подошли к этому ЧМ. Сейчас уже поздно о чём-то рассуждать, потому что мы уже здесь и ничего не изменить, думать нужно было раньше. Стоит только надеяться на то, что наши ребята поборются ещё на эстафете, индивидуальной гонке и в марафоне, что у них будут шансы. Не хотелось бы чтобы одним золотом всё закончилось. Надеюсь, что Саша выиграет «полтинник» и уедет с этого ЧМ королём лыж. И золото в эстафете тоже возможно, но это спорт и сложно что-то надёжно предсказывать», — приводит слова Ретивых сайт «Матч ТВ».

Партнёр оставил Большунова без второго золота на чемпионате мира. Ретивых не сдержал Клебо
Александр сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Глеб не сумел.
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