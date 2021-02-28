Ретивых: надеюсь, что Большунов выиграет «полтинник» и уедет с этого ЧМ королём лыж

Российский лыжник Глеб Ретивых, завоевавший в паре с Александром Большуновым бронзу командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе, подвёл итоги своего выступления на турнире и поделился ожиданиями от оставшейся программы турнира.
Ретивых не сумел выйти в финал индивидуального спринта, а в командном уходил на заключительный этап на 4 секунды раньше норвежца Йоханнеса Клебо, но не сумел удержать преимущество, уступив на финише ещё и финну Йони Мяки.
«Очень досадно. Когда ты знаешь, что есть шанс, но тут уже ничего не сделать. Гонка прошла и будем довольствоваться тем, что есть. Обидно. И я когда смотрел девушек, переодеваясь… лучше бы не смотрел, потому что за них тоже стало обидно. Блин. Что тут сказать еще? Конечно, я расстроен. Не хотелось бы, чтобы люди судили строго. В последнее время мы избаловали всех медалями на этапах Кубка мира, на «Тур де Ски», местами в общем зачёте КМ. Болельщикам хочется всё больше побед, но нужно быть чуть добрее и не судить спортсменов.
Сюда я приехал уверенным, и в личном спринте не было паники, пролог подтвердил возможность бороться за медали. Но… может быть норвежцы в лучших кондициях подошли к этому ЧМ. Сейчас уже поздно о чём-то рассуждать, потому что мы уже здесь и ничего не изменить, думать нужно было раньше. Стоит только надеяться на то, что наши ребята поборются ещё на эстафете, индивидуальной гонке и в марафоне, что у них будут шансы. Не хотелось бы чтобы одним золотом всё закончилось. Надеюсь, что Саша выиграет «полтинник» и уедет с этого ЧМ королём лыж. И золото в эстафете тоже возможно, но это спорт и сложно что-то надёжно предсказывать», — приводит слова Ретивых сайт «Матч ТВ».
- 28 февраля 2021
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