Ласицкене и Акименко выиграли Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку

Трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене и серебряный призёр чемпионата мира 2019 года Михаил Акименко стали победителями юбилейного, 25-го турнира по лёгкой атлетике «Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку».

Ласицкене победила с результатом 1,94 м. Мария дважды пробовала взять планку на высоте 2,01 м, но так и не смогла её преодолеть. Таким образом, лучшим результатом Ласицкене в зимнем сезоне остался прыжок на 2 метра, показанный на турнире «Битва полов» в январе.

Акименко выиграл с результатом 2,28 метра. Для Михаила лучшим результатом зимнего сезона стала высота 2,31, покорившаяся ему на февральском чемпионате России в помещении.

Лёгкая атлетика. Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку

Женщины

1. Мария Ласицкене – 1,94.

2. Кристина Королёва – 1,91.

3. Мария Кочанова – 1,88.

Мужчины

1. Михаил Акименко – 2,28.

2. Даниил Цыплаков – 2,24.

3. Никита Курбанов – 2,24.