Ласицкене и Акименко выиграли Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку

Трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене и серебряный призёр чемпионата мира 2019 года Михаил Акименко стали победителями юбилейного, 25-го турнира по лёгкой атлетике «Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку».
Ласицкене победила с результатом 1,94 м. Мария дважды пробовала взять планку на высоте 2,01 м, но так и не смогла её преодолеть. Таким образом, лучшим результатом Ласицкене в зимнем сезоне остался прыжок на 2 метра, показанный на турнире «Битва полов» в январе.
Акименко выиграл с результатом 2,28 метра. Для Михаила лучшим результатом зимнего сезона стала высота 2,31, покорившаяся ему на февральском чемпионате России в помещении.
Лёгкая атлетика. Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку
Женщины
1. Мария Ласицкене – 1,94.
2. Кристина Королёва – 1,91.
3. Мария Кочанова – 1,88.
Мужчины
1. Михаил Акименко – 2,28.
2. Даниил Цыплаков – 2,24.
3. Никита Курбанов – 2,24.
- 28 февраля 2021
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