«Разделка» — это более русская гонка». Вяльбе — о составе на индивидуальные гонки на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о составе на индивидуальные гонки с раздельным стартом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Женская коньковая «разделка» пройдёт 2 марта, мужская – 3 марта.

Вяльбе смогла назвать по три участника: Юлия Ступак, Наталья Непряева и Яна Кирпиченко у женщин, Денис Спицов, Андрей Мельниченко и Александр Большунов у мужчин.

«Состав на „разделку“? У нас ещё есть некие дискуссии. „Разделка“ — это более русская гонка, и хочется, чтобы она здесь сложилась для нас. Единственное, что скажу, — это то, что побегут лидеры. Побегут Юлия, Наташа, Яна. У ребят все побегут, кто себя в этом виде программы себя лучше чувствует. Ждём Спицова, Мельниченко. Безусловно, есть Большунов.

Тут своеобразный круг, и меня это очень порадовало. В последнее время мы из индивидуальной гонки всё равно делаем какой-то масс-старт. Круг маленький, замыкаются быстро, бегут вместе. Мы писали по этому поводу в FIS, что индивидуальные гонки должны быть хоть как-то похожи на индивидуальные. И вот здесь как раз будет такая история. Здесь два разных круга, так что невозможно ни с кем соединиться. У каждого будет своя индивидуальная гонка. Тяжёлый круг. Те, кто реально физически здоров, будут бороться за пальму первенства", — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».