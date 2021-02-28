Александр Большунов: у меня в голове играл гимн России — это главное

Российский лыжник Александр Большунов после церемонии награждения в Оберстдорфе, где ему вручили золотую медаль чемпиона мира в скиатлоне, рассказал, какие чувства испытал от того, что в его честь звучал гимн FIS. Из-за санкций CAS, российские спортсмены выступают на чемпионатах мира без гимна и флага страны.
«У меня в голове играл гимн России, это главное. Всем болельщикам хочу сказать большое спасибо. Ваша поддержка чувствуется. Я буду доказывать свою силу результатами. Планы грандиозные, а получится ли… Две гонки за два дня? Накануне проработался. Меня пятеро норвежцев заставили это сделать, выбора не осталось (смеётся)», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».
На церемонии награждения Большунову и Глебу Ретивых также были вручены бронзовые медали за третье место в командном спринте.
- 28 февраля 2021
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