Александр Большунов: у меня в голове играл гимн России — это главное

Российский лыжник Александр Большунов после церемонии награждения в Оберстдорфе, где ему вручили золотую медаль чемпиона мира в скиатлоне, рассказал, какие чувства испытал от того, что в его честь звучал гимн FIS. Из-за санкций CAS, российские спортсмены выступают на чемпионатах мира без гимна и флага страны.

«У меня в голове играл гимн России, это главное. Всем болельщикам хочу сказать большое спасибо. Ваша поддержка чувствуется. Я буду доказывать свою силу результатами. Планы грандиозные, а получится ли… Две гонки за два дня? Накануне проработался. Меня пятеро норвежцев заставили это сделать, выбора не осталось (смеётся)», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».

На церемонии награждения Большунову и Глебу Ретивых также были вручены бронзовые медали за третье место в командном спринте.