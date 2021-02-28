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Александр Большунов: у меня в голове играл гимн России — это главное

Александр Большунов: у меня в голове играл гимн России — это главное
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российский лыжник Александр Большунов после церемонии награждения в Оберстдорфе, где ему вручили золотую медаль чемпиона мира в скиатлоне, рассказал, какие чувства испытал от того, что в его честь звучал гимн FIS. Из-за санкций CAS, российские спортсмены выступают на чемпионатах мира без гимна и флага страны.

«У меня в голове играл гимн России, это главное. Всем болельщикам хочу сказать большое спасибо. Ваша поддержка чувствуется. Я буду доказывать свою силу результатами. Планы грандиозные, а получится ли… Две гонки за два дня? Накануне проработался. Меня пятеро норвежцев заставили это сделать, выбора не осталось (смеётся)», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».

На церемонии награждения Большунову и Глебу Ретивых также были вручены бронзовые медали за третье место в командном спринте.

Партнёр оставил Большунова без второго золота на чемпионате мира. Ретивых не сдержал Клебо
Александр сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Глеб не сумел.
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