Клебо: Большунов не подошёл к Ретивых? Можно было и порадоваться за товарища по команде

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал поведение лидера российской команды Александра Большунова после спринтерской эстафеты. Большунов не подошёл к своему партнёру по забегу Глебу Ретивых после финиша. Встретились и начали общаться российские только во время цветочной церемонии.

В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над Клебо в 4 секунды, однако Глеб проиграл не только норвежцу, но и финну Йони Мяки. Россия завоевала бронзовые медали.



«Он волен реагировать и вести себя, как ему заблагорассудится. У него был отличный день, снимаю шляпу. Но можно и порадоваться за товарища по команде. Приемлемо ли такое поведение в сборной Норвегии? По-моему, дело в менталитете и том, чего ты хочешь. У нас свои ценности, а они пусть сосредоточатся на своих. Я очень доволен тем, как у нас всё устроено. У нас классный командный дух – это здорово. Когда ты слушаешь тех, кто живёт в отеле, и тех, кто находится дома, то это победа одинакова для всех», — приводит слова Клебо NRK.