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Клебо: Большунов не подошёл к Ретивых? Можно было и порадоваться за товарища по команде

Клебо: Большунов не подошёл к Ретивых? Можно было и порадоваться за товарища по команде
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал поведение лидера российской команды Александра Большунова после спринтерской эстафеты. Большунов не подошёл к своему партнёру по забегу Глебу Ретивых после финиша. Встретились и начали общаться российские только во время цветочной церемонии.

В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над Клебо в 4 секунды, однако Глеб проиграл не только норвежцу, но и финну Йони Мяки. Россия завоевала бронзовые медали.

«Он волен реагировать и вести себя, как ему заблагорассудится. У него был отличный день, снимаю шляпу. Но можно и порадоваться за товарища по команде. Приемлемо ли такое поведение в сборной Норвегии? По-моему, дело в менталитете и том, чего ты хочешь. У нас свои ценности, а они пусть сосредоточатся на своих. Я очень доволен тем, как у нас всё устроено. У нас классный командный дух – это здорово. Когда ты слушаешь тех, кто живёт в отеле, и тех, кто находится дома, то это победа одинакова для всех», — приводит слова Клебо NRK.

Партнёр оставил Большунова без второго золота на чемпионате мира. Ретивых не сдержал Клебо
Александр сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Глеб не сумел.
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