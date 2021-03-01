Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Вальнес: поведение Большунова после финиша неприемлемо. Не видать русским «Оскара»

Вальнес: поведение Большунова после финиша неприемлемо. Не видать русским «Оскара»
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Норвежский лыжник Эрик Вальнес прокомментировал поведение лидера российской команды Александра Большунова после спринтерской эстафеты. Большунов не подошёл к своему партнёру по забегу Глебу Ретивых после финиша. Встретились и начали общаться российские лыжники только во время цветочной церемонии.

«Поведение Большунова после финиша неприемлемо, даже если вы не дружите внутри группы. Это можно отнести к культурным различиям. Они, наверное, не лучшие друзья, не знаю. Однако, за этот спектакль русским не видать «Оскара», — приводит слова Вальнеса NRK.

В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над норвежцем Йоханнесом Клебо в 4 секунды, однако Глеб проиграл не только Клебо, но и финну Йони Мяки. Россия завоевала бронзовые медали.

Клебо: Большунов не подошёл к Ретивых? Можно было и порадоваться за товарища по команде
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021