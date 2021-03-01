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В FIS отреагировали на поведение Большунова после финиша командного спринта

В FIS отреагировали на поведение Большунова после финиша командного спринта
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей прокомментировал поведение лидера российской команды Александра Большунова после спринтерской эстафеты. Большунов не подошёл к своему партнёру по забегу Глебу Ретивых после финиша. Встретились и начали общаться российские лыжники только во время цветочной церемонии.

«Жюри оценивает только возможные нарушения. Не существует правила, которое гласит, что спортсмены должны праздновать и быть счастливыми, если они выполняют обязательство присутствовать на цветочной церемонии», — приводит слова Миньерея NRK.

В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над норвежцем Йоханнесом Клебо в 4 секунды, однако Глеб проиграл не только Клебо, но и финну Йони Мяки. Россия завоевала бронзовые медали.

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Александр сделал всё, чтобы Россия выиграла командный спринт, но поддержать его мощь Глеб не сумел.
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