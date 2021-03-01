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«Некрасивый поступок». Дальквист — о том, что Большунов не подошёл к Ретивых после финиша

«Некрасивый поступок». Дальквист — о том, что Большунов не подошёл к Ретивых после финиша
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Шведская лыжница Мая Дальквист прокомментировала поведение лидера российской команды Александра Большунова после спринтерской эстафеты. Большунов не подошёл к своему партнёру по забегу Глебу Ретивых после финиша. Встретились и начали общаться российские только во время цветочной церемонии.

«Некрасивый поступок. Могло ли такое случиться в шведской команде? Нет, такого бы не произошло. Люди говорят об интригах в нашей команде, но это не так. Ты злишься на себя, но друг другу мы всегда желаем добра», — приводит слова Дальквист NRK.

В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над норвежцем Йоханнесом Клебо в 4 секунды, однако Глеб проиграл не только Клебо, но и финну Йони Мяки. Россия завоевала бронзовые медали.

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