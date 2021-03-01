Кершоу: причина поражения Ретивых – ужасная позиция, доставшаяся от Большунова

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал результаты мужского командного спринта на чемпионате мира. Победу одержала сборная Норвегии, российская команда, за которую выступали Александр Большунов и Глеб Ретивых, заняла третье место.

«Условия, в которых проходил командный спринт, были тяжелейшими. И в то же время Большунов задавал невероятный темп на своих кругах. Видели, что он делал на предпоследнем этапе? Никто не мог за ним усидеть. Но считаю, что Вальнес проделал фантастическую работу, сильно не отстав. Эрик — просто зверь!

Но что касается тактики… Знаю, Большунов показывает свою силу, но причина, почему у Ретивых не было шансов удержать даже серебро, — это именно ужасная позиция, доставшаяся ему от Александра. Рост Глеба — что-то около 195 см, вес — как минимум 85 кг, а трасса уже превратилась в кашу. Когда в пяти секундах от него Клебо, вы знаете, чем это закончится. Но при этом причина, почему у России вообще есть какая-то медаль, — это то, что Большунов просеял группу.

Клебо — лучший спринтер в истории лыжных гонок, и ему только 24 года. У него прекрасная техника, а на мягких трассах он просто неудержим. То, что он сделал, — это какое-то сумасшествие. Йоханнес уничтожил соперников и прикатил к золоту. Мы видели Клебо в борьбе с уставшим Ретивых и Мяки — конечно, в такой компании ты ждёшь от него победы. Ещё и на разбитом подъёме. Но есть один момент. Если посмотреть на стартовый лист, любой, кто разбирается в лыжных гонках, сразу подумает, что для Норвегии это лёгкая прогулка, ведь там нет Устюгова. Вот если бы с норвежцами сражалась пара Устюгов — Большунов, это было бы эпично.

Если честно, я обожаю Ретивых. Глеб — очень хороший парень, это, можно сказать, друг канадской команды. Он всегда с нами хорошо общается. Но его поставили в очень тяжёлое положение, и лучшее, на что он мог рассчитывать, — это просто медаль, не золото», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.