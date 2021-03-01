Норвежская лыжница Тириль Венг: конечно, Ступак разочарована. Я это прекрасно понимаю

Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг рассказала, что полностью понимает эмоции россиянки Юлии Ступак после неудачи в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Сборная России, за которую выступали Юлия Ступак и Наталья Непряева, до последнего боролась за медали, но в итоге заняла четвёртое место. Победу в гонке одержала сборная Швеции. Второй стала команда Швейцарии, третьей — Словения.



«Юля невероятно хорошо прошла свой финальный этап, вывела Россию в лидеры, а в итоге команда оказалась лишь на четвёртом месте. Конечно, она разочарована. Я это прекрасно понимаю», — цитирует Венг Dagbladet.



Женская сборная Норвегии в командном спринте показала лишь шестой результат. За неё выступали Тириль Уднес Венг и Майкен Касперсен Фалла.

«Пустота внутри». Россиянки проиграли медаль на последних метрах и плакали на финише Юлия Ступак выжала из себя всё, но этого было мало, чтобы завоевать награду чемпионата мира. Как жаль девушек!