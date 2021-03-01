Харви: справиться с Клебо даже сложнее, чем с Нортугом в его лучшие годы

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Алекс Харви сравнил лидера мужской сборной Норвегии Йоханнеса Клебо с двукратным олимпийским чемпионом, 13-кратным чемпионом мира Петтером Нортугом.

«Когда с тобой в масс-старте соревнуется Клебо, тебе лишь остаётся надеяться, что такие сильные ребята, как Сундбю, Колонья или россияне, будут задавать достаточно высокий темп, чтобы Йоханнес отстал. Если рядом Клебо, у тебя почти нет шансов, ты почти обречён. Помню, как несколько лет назад в Квебеке он прошёл меня на финише. Этот парень невероятно быстр. Думаю, если рядом с тобой за 500 метров до финиша бежит Клебо, с ним справиться даже сложнее, чем с Нортугом в его лучшие годы. Йоханнес включает запредельную скорость.

Правда, Клебо пока не достиг того уровня, чтобы побеждать на дистанции 50 километров. Всё-таки Нортуг уже выигрывал марафоны, когда он был моложе, чем нынешний возраст Йоханнеса. При этом нужно понимать, что Петтер был первопроходцем. До него никто не включал такой сумасшедший темп на финише. Против кого сражался Нортуг? Это такие ребята, как Тобиас Ангерер, Аксель Тайхман, Лукаш Бауэр. Они никогда особо не тренировали максимальную скорость. Конечно, Петтер был быстрее.

Теперь, 10 лет спустя, все дети работают над развитием скорости, все дистанционщики тренируют этот компонент. На фоне Клебо сейчас остальные выглядят пешеходами так же, как это было во времена Нортуга, но сейчас-то соперники идут на более высоких скоростях. Вот что меня по-настоящему впечатляет. Спорт развивается, а Клебо всё равно в другой лиге по сравнению с остальными», — сказал Харви в подкасте FasterSkier.