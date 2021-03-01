Женская сборная Швеции назвала состав на индивидуальную гонку на ЧМ в Оберстдорфе

Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила, кто примет участие в женской индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). В гонке на 10 км коньковым ходом выступят Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Шарлотт Калла и Линн Сван, сообщает Aftonbladet.

Женская индивидуальная гонка пройдёт завтра, 2 марта, и начнётся в 15:15 мск.

Вчера, 28 февраля, на чемпионате мира было разыграно четыре комплекта медалей. Сборная Норвегии пополнила копилку золотых наград в мужском командном спринте и командном турнире двоеборцев. Победу в женском командном спринте одержали шведские лыжницы, что позволило их сборной выйти на второе место в медальном зачёте. Первое золото завоевали хозяева соревнований, выиграв турнир по прыжкам на лыжах с трамплина среди смешанных команд. Десятой страной, завоевавшей медаль на нынешнем чемпионате мира, стала Швейцария — их лыжницы стали вторыми в командном спринте.