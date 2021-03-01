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Крюков дал совет Ретивых, который упустил первое место в командном спринте на ЧМ

Крюков дал совет Ретивых, который упустил первое место в командном спринте на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков дал совет лыжнику сборной России Глебу Ретивых по итогам финиша командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Победу одержала сборная Норвегии. В ходе командного спринта Александр Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Ретивых с преимуществом над Йоханнесом Клебо в 4 секунды, однако россиянин проиграл не только норвежцу, но и финну Йони Мяки. После финиша Большунов не подошёл и не поздравил своего партнёра по команде.

«Во-первых, надо быть психологически сильнее, от ряда комментариев не стоит так сильно переживать. Во-вторых, надо выдохнуть, потому что он сделал всё, что мог, и время назад не вернуть.

Понятно, что на нём лежала большая ответственность, с ним выступал Большунов, который является более сильным спортсменом. Но обидно не то, что он проиграл Клебо, а то, что он проиграл финну. Вкупе это и вылилось в негатив», — цитирует Крюкова ТАСС.

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