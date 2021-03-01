Чемпионка ОИ Шишкина рассказала о своей свадьбе, которая обошлась в 2,5 млн рублей

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о своей свадьбе, которая состоялась летом 2017 года. Торжество обошлось в 2,5 млн рублей.

«Наша свадьба. Было бы логично после вчерашних «сториз» про свадебные платья написать о нашем торжестве. Но я не хочу делать это банально, тем более что когда-нибудь продолжу писать историю нашего с Витей знакомства, а там и про свадьбу поподробнее распишу.

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Поэтому вот некоторые факты:

— Витя сделал мне предложение летом 2012 года, а поженились мы только летом 2017-го.

— Роспись была 1 июля, а большая свадьба — девятого.

— После росписи мы уехали во Владимир. Шёл жуткий ливень, дороги было практически не видно. За рулём была я (не знаю, как доехала вообще). Говорят, такая погода к деньгам. Ждём.

— За день до большого торжества пришлось переносить свадьбу с открытой площадки в зал. Никто не ожидал, что 9 июля на улице может быть всего +14.

— На свадьбе было больше 100 гостей, на росписи – только семья.

— Свадьба обошлась почти в 2,5 миллиона рублей.

— Все подаренные гостями деньги мы потратили на путешествие.

— Наши интервью и фотографии со свадьбы напечатали в журнале ОК!

— Подготовка шла 6 месяцев, и в итоге всё получилось просто идеально.

— Наши обручальные кольца от Tiffany&Co, покупали в Париже. Внутри каждого есть гравировка с именем. У меня Victor, у мужа Alla.

— Ночью, после свадьбы, мы сидели с близкими друзьями и ели торт с соленьями», — написала Шишкина.

Пост доступен в «инстаграме» Аллы Шишкиной