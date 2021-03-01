Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпионка ОИ Шишкина рассказала о своей свадьбе, которая обошлась в 2,5 млн рублей

Чемпионка ОИ Шишкина рассказала о своей свадьбе, которая обошлась в 2,5 млн рублей
Другие / Водные виды спорта 0
Аудио-версия:

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о своей свадьбе, которая состоялась летом 2017 года. Торжество обошлось в 2,5 млн рублей.

«Наша свадьба. Было бы логично после вчерашних «сториз» про свадебные платья написать о нашем торжестве. Но я не хочу делать это банально, тем более что когда-нибудь продолжу писать историю нашего с Витей знакомства, а там и про свадьбу поподробнее распишу.

Поэтому вот некоторые факты:
— Витя сделал мне предложение летом 2012 года, а поженились мы только летом 2017-го.
— Роспись была 1 июля, а большая свадьба — девятого.
— После росписи мы уехали во Владимир. Шёл жуткий ливень, дороги было практически не видно. За рулём была я (не знаю, как доехала вообще). Говорят, такая погода к деньгам. Ждём.
— За день до большого торжества пришлось переносить свадьбу с открытой площадки в зал. Никто не ожидал, что 9 июля на улице может быть всего +14.
— На свадьбе было больше 100 гостей, на росписи – только семья.
— Свадьба обошлась почти в 2,5 миллиона рублей.
— Все подаренные гостями деньги мы потратили на путешествие.
— Наши интервью и фотографии со свадьбы напечатали в журнале ОК!
— Подготовка шла 6 месяцев, и в итоге всё получилось просто идеально.
— Наши обручальные кольца от Tiffany&Co, покупали в Париже. Внутри каждого есть гравировка с именем. У меня Victor, у мужа Alla.
— Ночью, после свадьбы, мы сидели с близкими друзьями и ели торт с соленьями», — написала Шишкина.

Пост доступен в «инстаграме» Аллы Шишкиной

Олимпийская чемпионка сравнила инцидент с Большуновым с историей Зидана и Матерацци
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021