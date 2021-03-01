У шведки Маи Дальквист роман с американским лыжником. Их заметили целующимися на ЧМ

Шведское издание Sportbladet сообщило о романе 26-летней двукратной чемпионки мира шведской лыжницы Маи Дальквист с представителем США 27-летним Кевином Болджером.

Перед стартом чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) их видели вместе на прогулке, а за день до личного спринта, на тренировке, они открыто продемонстрировали свои чувства, поцеловавшись на публике.

Вчера, 28 февраля, Дальквист после победы в командном спринте официально подтвердила отношения: «Вы всё уже видели, мне нечего добавить. Нас не так много видно, потому что мы находимся в разных пузырях. В остальном это весело».



В свою очередь Болджер отвечая на вопрос об отношениях с Дальквист также упомянул ограничения, вызванные коронавирусом: «В этот период мы встречаемся только на открытом воздухе».