Петухов — о поведении Большунова: я бы поддержал товарища. Это медаль, а не деревяшка

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2013 года лыжник Алексей Петухов оценил поведение Александра Большунова на финише командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.
Победу одержала сборная Норвегии. В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Глебу Ретивых с преимуществом над Клебо в 4 секунды, однако россиянин проиграл не только норвежцу, но и финну Йони Мяки. После финиша Большунов не подошёл и не поздравил своего партнёра по команде с завоеванием бронзы.
«Как бы там ни было, нужно поздравлять своего партнёра по сборной. Но в данном моменте через край били эмоции. Саша совершил большой задел, который едва не привёл Россию к золоту. Он максималист. В его понимании медалей другого достоинства не существует. Но мы видели поведение Юлии Ступак на финише командного спринта у женщин, когда она подошла к Наталье Непряевой и обняла её. Никто никого не обвинял.
Здесь всё на усмотрение спортсмена. Саша повёл себя таким образом. Я бы на его месте поддержал товарища по команде и сказал, что всякое бывает. Это всё-таки медаль, а не деревяшка. Всё-таки у Большунова будет много возможностей выигрывать дальше», — приводит слова Петухова «RT на русском».
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