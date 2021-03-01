Стало известно расписание «Финала четырёх» женского Кубка России по гандболу

Сегодня, 1 марта, в Ростове-на-Дону состоялась жеребьёвка решающего раунда женского гандбольного Кубка России. Участие в церемонии приняла чемпионка мира, многократный чемпион России и обладатель Кубка страны Елена Сливинская, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. Сначала были определены номинальные хозяева полуфиналов, а потом их соперники.

«Ростов-Дон» на правах огранизатора «Финала четырёх» сыграет во втором полуфинале.



Гандбол. Кубок России. Женщины. «Финал четырёх». Ростов-на-Дону

2 марта

16:30 мск. «Лада» (Тольятти) – «Звезда» (Звенигород, Московская область).

19:00. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Астраханочка» (Астрахань).



3 марта

17:00. Матч за третье место.

19:30. Финал.