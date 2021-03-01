Сливинская: раз команды приехали за Кубком России, значит не может быть недовольных

Чемпионка мира, многократный чемпион России и обладатель Кубка страны по гандболу Елена Сливинская подвела итоги жеребьёвки «Финала четырёх» женского Кубка России.

«Раз команды приехали сюда за Кубком России, значит не может быть недовольных. Все должны играть, показывать красивый гандбол. Все соперники достойные. Надеемся и верим, что зрители увидят два дня красивого гандбола», – приводит слова Сливинской официальный сайт Федерации гандбола России.

Гандбол. Кубок России. Женщины. «Финал четырёх». Ростов-на-Дону

2 марта

16:30 мск. «Лада» (Тольятти) – «Звезда» (Звенигород, Московская область).

19:00. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Астраханочка» (Астрахань).



3 марта

17:00. Матч за третье место.

19:30. Финал.