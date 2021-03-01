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Калле Хальфварссон: иногда думаю: «Чёрт, а почему бы просто не сдаться?»

Калле Хальфварссон: иногда думаю: «Чёрт, а почему бы просто не сдаться?»
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Трёхкратный призёр чемпионатов мира шведский лыжник Калле Хальфварссон прокомментировал решение досрочно завершить выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Это невероятно плохой сезон. Я не чувствовал себя в хорошей форме ни разу за весь год. Меня окружают хорошие люди, с тренерами всё в порядке. Проблема в том, что я слишком добр и просто следую указаниям тренеров. Я думаю, что они знают мой организм лучше меня, и будто бы бегаю с головой под мышкой.

Иногда размышляю: «Чёрт, а почему бы просто не сдаться?». Ответ пока такой: я хочу продолжать борьбу. Я не хочу так заканчивать. Точно не с нынешними результатами. Сейчас направлю все силы на подготовку к Олимпийским играм 2022 года в Пекине – это будет моя месть», — приводит слова 31-летнего шведа Expressen.

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