Калле Хальфварссон: иногда думаю: «Чёрт, а почему бы просто не сдаться?»

Трёхкратный призёр чемпионатов мира шведский лыжник Калле Хальфварссон прокомментировал решение досрочно завершить выступление на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Это невероятно плохой сезон. Я не чувствовал себя в хорошей форме ни разу за весь год. Меня окружают хорошие люди, с тренерами всё в порядке. Проблема в том, что я слишком добр и просто следую указаниям тренеров. Я думаю, что они знают мой организм лучше меня, и будто бы бегаю с головой под мышкой.



Иногда размышляю: «Чёрт, а почему бы просто не сдаться?». Ответ пока такой: я хочу продолжать борьбу. Я не хочу так заканчивать. Точно не с нынешними результатами. Сейчас направлю все силы на подготовку к Олимпийским играм 2022 года в Пекине – это будет моя месть», — приводит слова 31-летнего шведа Expressen.