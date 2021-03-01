Совет World Athletics одобрил план восстановления в правах ВФЛА

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) единогласно одобрил план восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), который был рекомендован на утверждение после рассмотрения рабочей группой по восстановлению, её независимыми экспертами и ВФЛА.
«Три международных эксперта, назначенных World Athletics, работали в тесном сотрудничестве с ВФЛА над разработкой плана восстановления и сообщили рабочей группе, что, по их мнению, план подходит для того, чтобы внедрить коренные изменения в культуре в российской лёгкой атлетике, что являлось требованием Совета на протяжении последних пяти лет», — цитирует председателя рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена пресс-служба World Athletics.
Рабочая группа будет внимательно следить за этапами и ключевыми показателями эффективности плана восстановления, чтобы контролировать, справляется ли ВФЛА с работой, которая потребуется для реализации плана.
Отдельно отмечается, что рабочая группа считает, что временное руководство ВФЛА во главе с Ириной Приваловой сможет продвигать план восстановления в отсутствии главы организации Петра Иванова, покинувшего свой пост на два года в соответствии с требованиями решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Вопрос о возобновлении выдачи нейтрального статуса российским спортсменам будет рассмотрен на заседании Совета 17-18 марта.
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