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Сноубордист Дмитрий Логинов стал трёхкратным чемпионом мира

Сноубордист Дмитрий Логинов стал трёхкратным чемпионом мира
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира, который проходит в Рогле (Словения).

В финальном заезде 21-летний россиянин опередил итальянца Роланда Фишналлера и стал трёхкратным чемпионом мира. В 2019 году он первенствовал в обеих параллельных дисциплинах. Бронзовым призёром стал ещё один россиянин Андрей Соболев, который в малом финале победил представителя Южной Кореи Ким Сан Кьюма. Россиянин Игорь Слуев не сумел выйти в четвертьфинал и стал девятым.

В параллельном гигантском слаломе среди женщин россиянка София Надыршина стала серебряным призёром. В большом финале она уступила немке Селине Йорг. Бронзовым призёром стала австрийка Юлия Дуймовиц, опередившая в малом финале соотечественницу Клаудию Риглер.

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