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Лыжник Денис Спицов сломал руку на тренировке и пропустит чемпионат мира

Лыжник Денис Спицов сломал руку на тренировке и пропустит чемпионат мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Трёхкратный призёр Олимпийских игр российский лыжник Денис Спицов упал и сломал руку во время тренировки на трассе, на которой в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.

«Спицов был доставлен в клинику доктора Doktor Johannes Huber from Kempten. По итогу осмотра и выполнения рентгенографии диагностирован перелом пятой пястной кости левой руки. В ближайшее время Денис Спицов вернётся в Россию для прохождения лечения. Сроки восстановления – до шести недель», — сообщает пресс-служба ФЛГР.

Спицов входил в состав сборной России по лыжным гонкам на чемпионате мира и должен был стартовать в индивидуальной гонке свободным стилем, которая пройдёт 3 марта. Ранее Денис ещё не выходил на старт чемпионата мира в Оберстдорфе.

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