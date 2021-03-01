Шведке Дальквист запретили целоваться с американским лыжником до конца чемпионата мира

Чемпионка мира в командном спринте шведская лыжница Мая Дальквист больше не сможет целоваться со своим бойфрендом во время первенства планеты в Оберстдорфе (Германия).

В СМИ попали фотографии и видео, на которых Мая целуется с американским лыжником Кевином Больгером на трассах чемпионата мира. Дальквист ничего не оставалось, как подтвердить эти отношения. Шведская лыжная ассоциация решила вмешаться и запретила спортсменке поцелуи с американцем до конца турнира.

«Любовь сложно остановить даже во время пандемии. Мы сказали, что они могут встречаться вне отеля, но желательно, чтобы они не подходили так близко друг к другу. Они уже проходили тестирование после встреч, и все здоровы, но теперь мы сказали, что не хотим больше видеть этого. Понимаем, что они хотят встречаться. Но всё же они должны стараться держаться подальше друг от друга», — приводит слова спортивного директора сборной Швеции Андерса Бистрема Aftonbladet.

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