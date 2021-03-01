Стало известно, кто из российских лыжниц выступит в коньковой «разделке» на ЧМ-2021

Стал известен состав женской сборной России для участия в индивидуальной гонке на 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия).

Честь национальной команды доверено защищать Юлии Ступак, Марии Истоминой, Наталье Непряевой и Татьяне Сориной. Россиянки заявлены в одной группе. Их номера 36, 39, 42 и 44 соответственно. Стартовые протоколы опубликованы на сайте FIS.

Отметим, что перед Ступак под 32-м номером побежит американка Джессика Диггинс, а под 34-м – шведка Эбба Андерссон. Норвежка Терезе Йохауг стартует между Истоминой и Непряевой под 40-м номером.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе говорила, что в коньковой «разделке» выступит Яна Кирпиченко, но вместо неё в состав неожиданно попала Сорина, а также выигравшая контрольную тренировку Истомина.

Гонка начнётся завтра, 2 марта, в 15:15 мск.