Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Стало известно, кто из российских лыжниц выступит в коньковой «разделке» на ЧМ-2021

Стало известно, кто из российских лыжниц выступит в коньковой «разделке» на ЧМ-2021
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Стал известен состав женской сборной России для участия в индивидуальной гонке на 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия).

Честь национальной команды доверено защищать Юлии Ступак, Марии Истоминой, Наталье Непряевой и Татьяне Сориной. Россиянки заявлены в одной группе. Их номера 36, 39, 42 и 44 соответственно. Стартовые протоколы опубликованы на сайте FIS.

Отметим, что перед Ступак под 32-м номером побежит американка Джессика Диггинс, а под 34-м – шведка Эбба Андерссон. Норвежка Терезе Йохауг стартует между Истоминой и Непряевой под 40-м номером.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе говорила, что в коньковой «разделке» выступит Яна Кирпиченко, но вместо неё в состав неожиданно попала Сорина, а также выигравшая контрольную тренировку Истомина.

Гонка начнётся завтра, 2 марта, в 15:15 мск.

«Разделка» — это более русская гонка». Вяльбе — о составе на индивидуальные гонки на ЧМ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021