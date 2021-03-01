FIS опубликовала заявку на гонку с российским флагом, а потом заменила на RSF

Любопытные трансформации произошли со стартовыми протоколами женской индивидуальной гонки на 10 км, которая должна состояться на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) завтра, 2 марта.

Сначала напротив фамилий российских лыжниц красовался национальный флаг, но позже в FIS заметили ошибку и заменили триколор на эмблему RSF. Согласно санкциям ВАДА, российские спортсмены не могут выступать на чемпионах мира, используя национальную символику, до 16 декабря 2022 года.

Напомним, что в коньковой «разделке» на 10 км за сборную России побегут Юлия Ступак, Мария Истомина, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Россиянки заявлены в одной группе. Их номера 36, 39, 42 и 44 соответственно.