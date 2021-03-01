Эстонский лыжник умышленно ударил соперника кулаком. FIS вынесла ему предупреждение

Эстонский лыжник Марко Килп во время полуфинальной гонки командного спринта на чемпионате мира умышленно ударил кулаком британца Джеймса Клагнета. Этот момент попал в телетрансляцию. После рассмотрения инцидента FIS приняла решение наказать эстонца за неспортивное поведение.



«Я получил предупреждение? Честно говоря, вы меня удивили. Не знаю, за что меня наказали. Ну да, был инцидент во время гонки. Мы с Клагнетом подошли слишком близко друг к другу на одном из спусков, и там было столпотворение. Так что, возможно, я его толкнул. Точно не знаю. Не думаю, что это справедливое решение. Он тоже проехался по моим лыжам. Но для меня это не проблема», — приводит слова Килпа Expressen.



«Это было странно. Мы шли рядом на спуске, и внезапно меня бьют. Я ведь ничего плохого не делал? Я довольно быстро выкинул из головы этот момент и сосредоточился на гонке. Но так не может продолжаться. К счастью, мне не было больно. После гонки мы не общались. Я не злюсь на него — скорее, мне интересно узнать, почему он так поступил. Надеюсь, мы уладим этот вопрос. Порой в пылу борьбы случается всякое, но, думаю, после можно сохранить дружбу», — сказал Клагнет.

Наказание Большунова – абсурд. К шведу или американцу относились бы точно так же? Вместо того, чтобы делать лыжные гонки популярнее и зарабатывать, международная федерация зачем-то губит главную звезду спорта из России.