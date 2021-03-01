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Ретивых: когда видел Ступак и Непряеву на финише, хотелось плакать вместе с ними

Ретивых: когда видел Ступак и Непряеву на финише, хотелось плакать вместе с ними
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал выступление соотечественниц Юлии Ступак и Натальи Непряевой в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Россиянки, до заключительного этапа боровшиеся за золото со шведками, в итоге финишировали только четвёртыми.

«Российская команда выступала не в оптимальной форме. Это было заметно по последним 15 метрам, когда Словения смогла накатить. Для девушек это было большое потрясение. Мне тоже было не по себе, хотелось плакать вместе с ними. Для нас это очень обидно», — приводит слова Ретивых Dagbladet.

Сам Ретивых уходил на заключительный этап первым, на четыре секунды опережая норвежца Йоханнеса Клебо, но в итоге уступил не только ему, но и финну Йони Мяки, оставшись с бронзой. Партнёр Глеба в этой спринтерской эстафете Александр Большунов не встретил товарища по команде на финише.

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Российские и зарубежные эксперты считают, что чемпион мира поступил некрасиво по отношению к своему товарищу по команде.
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