Ретивых — норвежским журналистам: мы недовольны бронзой. Возможно, я допустил ошибку

Российский лыжник Глеб Ретивых в разговоре с норвежскими журналистами оценил итоги командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).



«Третье место — не лучший результат для нас. Мы недовольны бронзой. На прошлом чемпионате мира Россия завоевала серебро, и в этот раз мы хотели превзойти Норвегию и взять золото. Александр отлично работал и передавал эстафету на первом месте. Мне приходилось идти в высоком темпе. Это то, чего он хотел.



Мы с Александром поговорили после гонки, и он сказал, что всё понимает и что это спорт. Возможно, я ошибся на своём втором круге, когда пошёл в полную силу. На последнем круге уже не хватило сил для атаки в подъёме», — приводит слова Ретивых Nettavisen.

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