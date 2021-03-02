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Ретивых — норвежским журналистам: мы недовольны бронзой. Возможно, я допустил ошибку

Ретивых — норвежским журналистам: мы недовольны бронзой. Возможно, я допустил ошибку
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Российский лыжник Глеб Ретивых в разговоре с норвежскими журналистами оценил итоги командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Третье место — не лучший результат для нас. Мы недовольны бронзой. На прошлом чемпионате мира Россия завоевала серебро, и в этот раз мы хотели превзойти Норвегию и взять золото. Александр отлично работал и передавал эстафету на первом месте. Мне приходилось идти в высоком темпе. Это то, чего он хотел.

Мы с Александром поговорили после гонки, и он сказал, что всё понимает и что это спорт. Возможно, я ошибся на своём втором круге, когда пошёл в полную силу. На последнем круге уже не хватило сил для атаки в подъёме», — приводит слова Ретивых Nettavisen.

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Российские и зарубежные эксперты считают, что чемпион мира поступил некрасиво по отношению к своему товарищу по команде.
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