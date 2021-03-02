Елена Вяльбе — Александру Большунову: спасибо тебе

Российский лыжник Александр Большунов опубликовал фото с церемонии награждения на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

«Спасибо команде», — подписал снимок спортсмен.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Больушнова.

Пост Александра прокомментировала президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе. Она написала: «Спасибо тебе».

На нынешнем чемпионате мира Большунов выиграл золото в скиатлоне, а также в дуэте с Глебом Ретивых завоевал бронзу в командном спринте.

Сегодня, 2 марта, на чемпионате мира состоится женская индивидуальная гонка на 10 км. Россию в этой гонке представят Юлия Ступак, Мария Истомина, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Россиянки заявлены в одной группе. Их номера 36, 39, 42 и 44 соответственно.